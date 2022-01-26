Süpürge firarda! Otel odasından kaçtı... Bakın nerede bulundu

İngiltere'nin Cambridge şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Bir otelde çalışanların temizlik yapması için kullandığı robot süpürge odadan kaçtı. Çalışanlar uzun süre aradıkları robot süpürgeyi bakın nerede buldu.

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