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Süpürge firarda! Otel odasından kaçtı... Bakın nerede bulundu

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Giriş: 26.01.2022 09:40
İngiltere'nin Cambridge şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Bir otelde çalışanların temizlik yapması için kullandığı robot süpürge odadan kaçtı. Çalışanlar uzun süre aradıkları robot süpürgeyi bakın nerede buldu.
Süpürge firarda! Bakın nerede bulundu SÜPÜRGE FİRARDA! BAKIN NEREDE BULUNDU
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