26 Ocak 2022, Çarşamba
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Süpürge firarda! Otel odasından kaçtı... Bakın nerede bulundu
İngiltere'nin Cambridge şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Bir otelde çalışanların temizlik yapması için kullandığı robot süpürge odadan kaçtı. Çalışanlar uzun süre aradıkları robot süpürgeyi bakın nerede buldu.