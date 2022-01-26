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Süpürge firarda! Otel odasından kaçtı... Bakın nerede bulundu

İngiltere'nin Cambridge şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Bir otelde çalışanların temizlik yapması için kullandığı robot süpürge odadan kaçtı. Çalışanlar uzun süre aradıkları robot süpürgeyi bakın nerede buldu.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.01.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 09:40
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Süpürge firarda! Otel odasından kaçtı... Bakın nerede bulundu

İngiltere'den ilginç bir haber geldi.

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Süpürge firarda! Otel odasından kaçtı... Bakın nerede bulundu

Cambridge şehrinde bir otel görevlisi odada temizlik yapmak için robot süpürgeyi çalıştırdı.

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Süpürge firarda! Otel odasından kaçtı... Bakın nerede bulundu

Ancak kısa süre sonra odaya geldiğinde robot süpürgeyi yerinde bulamadı.

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Süpürge firarda! Otel odasından kaçtı... Bakın nerede bulundu

Çalışanlar oteli didik didik aradı sonunda robot süpürge otelin dışındaki çitlerin altında bulundu.

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Süpürge firarda! Otel odasından kaçtı... Bakın nerede bulundu

"KAÇMAYI TERCİH ETTİ"

Temizlik görevlisi yaşadıklarını anlatırken; "Bu cihazlar normalde kapı girişini algılar ve dışarı çıkmadan odaya geri döner. Ancak bu süpürge kaçmayı tercih etti" diye konuştu.