Süpürge firarda! Otel odasından kaçtı... Bakın nerede bulundu
İngiltere'nin Cambridge şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Bir otelde çalışanların temizlik yapması için kullandığı robot süpürge odadan kaçtı. Çalışanlar uzun süre aradıkları robot süpürgeyi bakın nerede buldu.
Giriş Tarihi: 26.01.2022
09:39 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
09:40
İngiltere'den ilginç bir haber geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cambridge şehrinde bir otel görevlisi odada temizlik yapmak için robot süpürgeyi çalıştırdı.
Ancak kısa süre sonra odaya geldiğinde robot süpürgeyi yerinde bulamadı.
Çalışanlar oteli didik didik aradı sonunda robot süpürge otelin dışındaki çitlerin altında bulundu.
"KAÇMAYI TERCİH ETTİ"
Temizlik görevlisi yaşadıklarını anlatırken;
"Bu cihazlar normalde kapı girişini algılar ve dışarı çıkmadan odaya geri döner. Ancak bu süpürge kaçmayı tercih etti" diye konuştu.