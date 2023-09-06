06 Eylül 2023, Çarşamba
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Şüpheliyi görüntüleyen gazeteciye yakınlarından saldırı kamerada
Samsun'da Bafra ilçesinde yerel bir internet sitesinde muhabirlik yapan Mehmet Eren Sivrikaya, bıçakla kasten yaralama iddiasıyla adliyeye sevk edilen İ.U.'yu (15) haber amaçlı görüntüledi. Bu anları engellemek isteyen şüphelinin ağabeyi Doğukan U.(22) ve babası Zekeriya U.(50) Sivrikaya'yı darbetti, O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.