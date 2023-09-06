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Şüpheliyi görüntüleyen gazeteciye yakınlarından saldırı kamerada

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Giriş: 06.09.2023 17:00
Samsun'da Bafra ilçesinde yerel bir internet sitesinde muhabirlik yapan Mehmet Eren Sivrikaya, bıçakla kasten yaralama iddiasıyla adliyeye sevk edilen İ.U.'yu (15) haber amaçlı görüntüledi. Bu anları engellemek isteyen şüphelinin ağabeyi Doğukan U.(22) ve babası Zekeriya U.(50) Sivrikaya'yı darbetti, O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüpheliyi görüntüleyen gazeteciye saldırı
Şüpheliyi görüntüleyen gazeteciye saldırı
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