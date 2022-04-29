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Sümela Manastırı ne zaman açılacak?

A Haber
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Giriş: 29.04.2022 13:41
Trabzon Maçka'daki Sümela Manastırı'nda restorasyon ve çevre düzenlenmesi tamamlandı. Giriş kapısı üzerinde tehdit oluşturan 360 tonluk kaya da sabitlendi. Sümela, altı yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs'ta ziyarete açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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