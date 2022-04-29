Sümela Manastırı ne zaman açılacak?

Trabzon Maçka'daki Sümela Manastırı'nda restorasyon ve çevre düzenlenmesi tamamlandı. Giriş kapısı üzerinde tehdit oluşturan 360 tonluk kaya da sabitlendi. Sümela, altı yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs'ta ziyarete açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

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