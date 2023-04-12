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Sultangazi'de elektrik kablolarında oluşan patlama kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2023 10:18
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1397 Sokak'ta önceki gece saat 03.30 sıralarında elektrik direklerinde bulunan kablolarda art arda patlamalar meydana geldi. Patlama sırasında kıvılcımlar sokağa yayıldı. Patlama sesleri üzerine panik yaşayan mahalle sakinleri kendini dışarı attı.
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