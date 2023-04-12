12 Nisan 2023, Çarşamba
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Sultangazi'de elektrik kablolarında oluşan patlama kamerada!
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1397 Sokak'ta önceki gece saat 03.30 sıralarında elektrik direklerinde bulunan kablolarda art arda patlamalar meydana geldi. Patlama sırasında kıvılcımlar sokağa yayıldı. Patlama sesleri üzerine panik yaşayan mahalle sakinleri kendini dışarı attı.