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Sultangazi'de ayakkabı atölyesinde yangın

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Giriş: 07.12.2023 13:47
Sultangazi'de ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Sultangazi’de ayakkabı atölyesinde yangın
Sultangazi'de ayakkabı atölyesinde yangın
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