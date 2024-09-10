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Sultanbeyli'de 1 TL için baba ve kızı öldürüldü

Sultanbeyli'de 1 TL için baba ve kızı öldürüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 15:40
İstanbul Sultanbeyli'de iki market sahibi arasında ekmeğe yapılan 1 liralık indirim yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Engin Boy isimli şahıs diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve Star Ağbaba'yı silahla vurarak öldürdü.
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