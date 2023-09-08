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Suç örgütü lideri Bora Kaplan yakalandı! Yüklü miktarda para ile kaçmaya çalışıyordu | Nefes kesen operasyon

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Giriş: 08.09.2023 14:23
Ankara’da suç örgütü lideri Bora Kaplan yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı.
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