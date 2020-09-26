Su zehirlenmesi nedir? Uzman isim A Haber ekranlarında cevapladı

Vücudumuzdaki tüm organ ve hücrelerin düzgün çalışabilmesi için yeterli miktarda suya ihtiyacımız var. Fakat aşırı derecede su tüketimi su zehirlenmesine yol açabiliyor. Peki nedir su zehirlemesi? Bu sorunun cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan diyetisyen Tuğba Yaprak verdi. Tuğba Yaprak, “Aşırı su tüketiminin aslında oluşmasıyla beyin işlevinin bozulması anlamına geliyor. Kişiden kişiye su ihtiyacı farklılık gösteriyor buna dikkat etmek gerekir.” dedi. İşte tüm detaylar…