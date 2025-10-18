Su tankerine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü: O anlar kamerada

Kaza, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi’nde çevreyolu Orhanlı alt kavşağında saat 02.45’te yaşandı. Refüjdeki ağaçları sulayan su tankeri ile 33 R 5555 Rıdvan Özer idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Özer, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Defne Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 36 yaşındaki sürücü Özer hayatını kaybetti. Su tankeri ile kamyonetin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN