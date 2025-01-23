Su çekildi köy ortaya çıktı! 40 yıl sonra köylerini gördüler

Kuraklık maalesef gün geçtikçe ülkemizi giderek etkiliyor. Yaz kuraklıkları bir yana kar yağmayan bölgelerde kışın da su sıkıntısı yaşanacak gibi. İlk kez bir baraj kışın susuz kaldı. Ankara'daki Çamlıdere Barajı’nın debisi, yaklaşık 20 metre düştü. Sular epey çekildi. Sular çekilince bölgede 40 yıl önce boşaltılan bir köyün harabeleri ortaya çıktı. Yıllar sonra terk ettikleri evlerini gören köylülerin hatıraları canlandı.

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