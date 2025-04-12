12 Nisan 2025, Cumartesi
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Su altında kalmış mezarlar, binlerce balık yavrusu!
Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nun hemen yanı başında sular altında kalmış mezarlar ilgi çekiyor. Mezar taşlarının Türkçe olarak yazılması, mezarların tarihi bir mezar olmadığını gösteriyor. Yıkılmış bir caminin duvarını, sular altında kalmış mezarlar ve yıkılmış cami duvarının hemen yanında bulunan küçük su birikintisi içinde bulunan binlerce balık yavrusu ilginç görüntüler oluşturdu.