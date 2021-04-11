Su almaya gittikleri kuyuda leoparla karşılaştılar

1,3 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da yaşayacak alanların azalması nedeniyle ormanlık alanlar işgal ediliyor. Vahşi hayvanların yiyeceğe ulaşmasını engelleyen bu durum insanlara yakınlaşmasını sağlıyor. Yiyecek arayan bir leopar su kuyusuna düştü. Yerlilerin vahşi kediyi kuyudan çıkardı.

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