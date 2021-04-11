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Su almaya gittikleri kuyuda leoparla karşılaştılar

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Giriş: 11.04.2021 14:14
Güncelleme:11.04.2021 15:56
1,3 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da yaşayacak alanların azalması nedeniyle ormanlık alanlar işgal ediliyor. Vahşi hayvanların yiyeceğe ulaşmasını engelleyen bu durum insanlara yakınlaşmasını sağlıyor. Yiyecek arayan bir leopar su kuyusuna düştü. Yerlilerin vahşi kediyi kuyudan çıkardı.
Su almaya gittikleri kuyuda leoparla karşılaştılar SU ALMAYA GİTTİKLERİ KUYUDA LEOPARLA KARŞILAŞTILAR
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Su almaya gittikleri kuyuda leoparla karşılaştılar
Su almaya gittikleri kuyuda leoparla karşılaştılar
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