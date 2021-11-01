01 Kasım 2021, Pazartesi
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SÖZ MİLLETTE - Vatandaş ne düşünüyor? A Haber sokağın nabzını tutuyor
CHP'nin HDP ile birlikte sınır ötesi tezkereye 'hayır' oyu vermesi, Osman Kavala'ya destek açıklaması yapan 10 büyükelçinin geri adım atması ve daha birçok gündem başlığı. Peki vatandaş bu konular hakkında ne düşünüyor? A Haber ekibi, bu sorunun yanıtı için İstanbul'da sokağa indi, vatandaşın nabzını tuttu.