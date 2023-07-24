24 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sosyal medyada ‘ilişki durumu’ davalık oldu! Mahkeme kusur saydı Yargıtay bozdu

Sosyal medyada ‘ilişki durumu’ davalık oldu! Mahkeme kusur saydı Yargıtay bozdu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2023 16:45
Sosyal medyada yazdıklarımız, yaptıklarımız zaman zaman mahkemelerde konu olabiliyor. Boşanma davaları da bunlara örnek.  Ankara'da görülen bir davada sosyal medya hesabındaki "ilişki durumunu" boş bırakmayı aile mahkemesi kusur saydı, Yargıtay kararı bozdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medyada ‘ilişki durumu’ davalık oldu!
Sosyal medyada ‘ilişki durumu’ davalık oldu!
İstanbul’da speed dating rezaleti!
İstanbul’da speed dating rezaleti!
“Görevimiz Tehlike” ekibi İstanbul’da
“Görevimiz Tehlike” ekibi İstanbul’da
Manisa’da orman yangını
Manisa’da orman yangını
Yer: Erzurum! Ziyaretçi akını
Yer: Erzurum! Ziyaretçi akını
Depremde yıkılan evin enkaz yerinde yetişti
Depremde yıkılan evin enkaz yerinde yetişti
AK Partili gençlerden anlamlı hareket!
AK Partili gençlerden anlamlı hareket!
Sıcaklık rekoru bekleniyor
Sıcaklık rekoru bekleniyor
Milas’ta orman yangını
Milas'ta orman yangını
Kurt sürüsü köyün içine kadar indi
Kurt sürüsü köyün içine kadar indi
Ayasofya zincirlerinden nasıl kurtuldu?
Ayasofya zincirlerinden nasıl kurtuldu?
İstanbul’da 9 ilçede narkotik operasyonu
İstanbul'da 9 ilçede narkotik operasyonu
Daha Fazla Video Göster