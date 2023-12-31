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Son yılların en sıcak kasım ayı yaşandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 11:23
Kasımda en soğuk yer -15 derece ile Erzurum oldu. En sıcak yer ise 32 derece ile Manisa Salihli oldu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.
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Son yılların en sıcak kasım ayı yaşandı
Son yılların en sıcak kasım ayı yaşandı
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