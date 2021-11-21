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Zonguldak'ta başı kesik olarak bulunan yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı

İHA
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Giriş: 21.11.2021 22:57
Güncelleme:21.11.2021 22:58
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ineğini otlatmak için gittiği dağ yolunda başı kesilmiş halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Perşembe beldesi Dursunlar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş, bu gün ineğini otlatmak için gittiği dağ yolunda ölü olarak bulundu. Bir köylü tarafından bulunan Keleş'in başının kesilmiş halde bulunması üzerine yapılan incelemelerde yaşlı adamın başını arama çalışmaları sürdürüldü.

SAVCI OLAY YERİNDE

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaşlı adamın birlikte yaşadığı kızının da ifadesine başvuruldu.

Öte yandan, ilk incelemesi tamamlanan Keleş'in cesedi otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemi sürüyor.

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