Son dakika: Yolcu otobüsünde korkutan yangın

Şanlıurfa Viranşehir'de şehirler arası yolcu otobüsü alev alev yandı. Otobüsün hurdaya döndüğü olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay Şanlıurfa-Mardin yolu üzeri çoban deresi yakınlarında meydana geldi. Mardin'den Şanlıurfa'ya seyir halinde olan şehirler arası bir yolcu otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı erken fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. Bu esnada otobüste bulunan 32 yolcu tahliye edilirken, alevler de kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda otobüs hurdaya döndü.