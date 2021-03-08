08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Yolcu otobüsünde korkutan yangın

Son dakika: Yolcu otobüsünde korkutan yangın

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2021 11:32
Güncelleme:08.03.2021 11:39
Şanlıurfa Viranşehir'de şehirler arası yolcu otobüsü alev alev yandı. Otobüsün hurdaya döndüğü olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay Şanlıurfa-Mardin yolu üzeri çoban deresi yakınlarında meydana geldi. Mardin'den Şanlıurfa'ya seyir halinde olan şehirler arası bir yolcu otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı erken fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. Bu esnada otobüste bulunan 32 yolcu tahliye edilirken, alevler de kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda otobüs hurdaya döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yolcu otobüsünde korkutan yangın
Yolcu otobüsünde korkutan yangın
22 yaşındaki kadın TIR şoförü
22 yaşındaki kadın TIR şoförü
Kadına yönelik şiddetle mücadele verileri
Kadına yönelik şiddetle mücadele verileri
8 ilde yeni kısıtlamalar yolda!
8 ilde yeni kısıtlamalar yolda!
Tatlı krizlerine dikkat!
Tatlı krizlerine dikkat!
Koronaya karşı etkili çay
Koronaya karşı etkili çay
Hastanede yangın paniği
Hastanede yangın paniği
İstanbul'da 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Depremzedelere villa konforunda köy evleri
Depremzedelere villa konforunda köy evleri
Evden çalışma işçileri memnun etmedi
"Evden çalışma" işçileri memnun etmedi
2'si çocuk 5 kişi öldü
2'si çocuk 5 kişi öldü
12. kattan atılan adam A Haber'e konuştu
12. kattan atılan adam A Haber'e konuştu
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ