24 Ocak 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Trakya'dan İstanbul'a girişler durdu! Beylikdüzü-Büyükçekmece arası E-5 Karayolu trafiğe kapandı
Son dakika haberi... Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada; 'Trakya istikametinden İstanbul'a girişlere izin verilmeyecek' dedi.