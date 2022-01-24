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Son dakika: Trakya'dan İstanbul'a girişler durdu! Beylikdüzü-Büyükçekmece arası E-5 Karayolu trafiğe kapandı

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Giriş: 24.01.2022 16:44
Güncelleme:24.01.2022 16:47
Son dakika haberi... Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada; 'Trakya istikametinden İstanbul'a girişlere izin verilmeyecek' dedi.

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