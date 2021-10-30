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SON DAKİKA | Trabzon'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! Olay yerinden ilk görüntüler

İHA
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Giriş: 30.10.2021 19:03
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin Akyazı Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde Barış Kutlu yönetimindeki 61 ES 968 plakalı Tofaş marka otomobil henüz bilinmeyen nedenle Coşkun Ata yönetimindeki 34 BPE 221 plakalı Suzuki marka otomobil ile çarpıştı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, iki aracın içerisinde bulunan 6 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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