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Son dakika: Tıp dünyası şokta! Aniden karnı şişti! Genç kadındaki 20 kiloluk kütlenin gizemi çözülemiyor

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Giriş: 06.08.2020 13:16
Güncelleme:06.08.2020 13:19
Son dakika haberi... Tıp dünyasını hayrete düşüren bir olay yaşandı. Aniden karnı şişen genç kadın tıp dünyasını şaşkına çevirdi. Karnın günden güne büyümesi ve kütlenin 20 kiloya ulaşmasının gizemini doktorlar çözemiyor.

Çin'in Guizhou bölgesinde Huang Guoxian adlı kadının son iki yıldır nedeni henüz tespit edilemeyen bir nedenle karnı şişmesi tıp dünyasını şaşkına çevirdi.

Son dakika: Tıp dünyası şokta! Aniden karnı şişti! Genç kadındaki 20 kiloluk kütlenin gizemi çözülemiyor SON DAKİKA: TIP DÜNYASI ŞOKTA! ANİDEN KARNI ŞİŞTİ! GENÇ KADINDAKİ 20 KİLOLUK KÜTLENİN GİZEMİ ÇÖZÜLEMİYOR

Karnı günden güne büyüyerek 20 kiloya ulaşan genç kadın, birçok doktora gitmesine rağmen karnındaki gizemin çözülemediği ifade edildi. Guizhou bölgesinde küçük bir köyde yaşayan kadının karnındaki büyük kitle sebebiyle yaşamı olumsuz etkilenirken kadın çareyi, sosyal medyadan yardım istemekte buldu.


SOSYAL MEDYADAN YARDIM ELİ BEKLİYOR
Karnındaki 20 kiloluk kitleyle günlük yaşamında zorlandığını belirten kadın, uyumak ve çocuklarıyla ilgilenme konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etti. Ekonomik durumu kötü olan kadın, sosyal medya yardımıyla bağış toplayıp, tedavi için bir uzmana görünmek istediğini ifade etti.

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