07 Kasım 2021, Pazar
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SON DAKİKA | Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi H.K tutuklandı
Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptığı için gözaltına alınan araştırma görevlisi H.K. tutuklandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesinde araştırma görevlisi olan H.K. sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı gerekçisi ile rektörlük tarafından açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.
TERÖR PROPAGANDASI YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TUTUKLANDI
Adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis tarafından gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.K. bugün adliyeye sevk edildi. H.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.