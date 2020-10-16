Son dakika: Tarla sürerken buldu! Herkesi alarma geçirdi! Bakın ne çıktı?

Kırıkkale'de traktörle tarlasını süren bir çiftçi öyle bir şey buldu ki herkesi alarma geçirdi. Polisin incelemesinin ardından da bomba imha uzmanları alana çağırıldı. Bakın ne çıktı?

Kırıkkale'de traktörle tarlasını süren bir çiftçi öyle bir şey buldu ki herkesi alarma geçirdi. Polisin incelemesinin ardından da bomba imha uzmanları alana çağırıldı. Bakın ne çıktı?