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Son dakika: Tarla sürerken buldu! Herkesi alarma geçirdi! Bakın ne çıktı?

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Giriş: 16.10.2020 10:29
Güncelleme:16.10.2020 10:32
Kırıkkale'de traktörle tarlasını süren bir çiftçi öyle bir şey buldu ki herkesi alarma geçirdi. Polisin incelemesinin ardından da bomba imha uzmanları alana çağırıldı. Bakın ne çıktı?

Kırıkkale'de traktörle tarlasını süren bir çiftçi öyle bir şey buldu ki herkesi alarma geçirdi. Polisin incelemesinin ardından da bomba imha uzmanları alana çağırıldı. Bakın ne çıktı?

Tarla sürerken buldu! Herkesi alarma geçirdi! Bakın ne çıktı? TARLA SÜRERKEN BULDU! HERKESİ ALARMA GEÇİRDİ! BAKIN NE ÇIKTI?

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