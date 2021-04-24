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Son dakika | Sürücüler dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni dönem

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Giriş: 24.04.2021 11:40
Güncelleme:24.04.2021 11:53
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile artık egzoz emisyon denetimleri, araçlar durdurulmadan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) üzerinden gerçekleştirilecek.
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