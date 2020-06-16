Son dakika: Su faturasını görünce şok yaşadılar! 13 bin liranın üzerinde fatura kesildi |Video

Son dakika haberi... İstanbul’da su faturalarından dolayı tartışmalar başlamıştı. O tartışmaların bir benzeri bu kez Adana’da yaşanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi yüksek su faturalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar fahiş fiyatlarda faturalarla mağdur edildi. Adana'da neler yaşanıyor? Tartışmaların sebebinde nerler var? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, canlı yayından aktardı.

İstanbul'da su faturalarından dolayı tartışmalar başlamıştı. O tartışmaların bir benzeri bu kez Adana'da yaşanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi yüksek su faturalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar fahiş fiyatlarda faturalarla mağdur edildi.

Adana'da neler yaşanıyor? Tartışmaların sebebinde nerler var? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, canlı yayından aktardı.

Kapalı iş yerine fahiş fiyatta fatura kesildi.

Az sayıda personeli bulunan aile işletmesinde iki musluğa şu anda 2 bin liradan fazla su faturası kesildi.

Kardeşinin evine ise 13 bin liranın üzerinde borç geldiğini ve eski borcunun bulunmadığını belirtti.

Faturayı görünce şok yaşadılar! Rahatsızlandılar.