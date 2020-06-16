Son dakika: Su faturasını görünce şok yaşadılar! 13 bin liranın üzerinde fatura kesildi

Son dakika haberi... İstanbul'da su faturalarından dolayı tartışmalar başlamıştı. O tartışmaların bir benzeri bu kez Adana'da yaşanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi yüksek su faturalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar fahiş fiyatlarda faturalarla mağdur edildi. Adana'da neler yaşanıyor? Tartışmaların sebebinde nerler var? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, canlı yayından aktardı.

Giriş Tarihi: 16.06.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 14:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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