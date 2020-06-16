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Haberler Galeri Son dakika: Su faturasını görünce şok yaşadılar! 13 bin liranın üzerinde fatura kesildi

Son dakika: Su faturasını görünce şok yaşadılar! 13 bin liranın üzerinde fatura kesildi

Son dakika haberi... İstanbul'da su faturalarından dolayı tartışmalar başlamıştı. O tartışmaların bir benzeri bu kez Adana'da yaşanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi yüksek su faturalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar fahiş fiyatlarda faturalarla mağdur edildi. Adana'da neler yaşanıyor? Tartışmaların sebebinde nerler var? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, canlı yayından aktardı.

Giriş Tarihi: 16.06.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 14:13
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Son dakika: Su faturasını görünce şok yaşadılar! 13 bin liranın üzerinde fatura kesildi GALERİ DEVAM EDİYOR

İstanbul'da su faturalarından dolayı tartışmalar başlamıştı. O tartışmaların bir benzeri bu kez Adana'da yaşanıyor.

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Son dakika: Su faturasını görünce şok yaşadılar! 13 bin liranın üzerinde fatura kesildi

Adana Büyükşehir Belediyesi yüksek su faturalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar fahiş fiyatlarda faturalarla mağdur edildi.

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Son dakika: Su faturasını görünce şok yaşadılar! 13 bin liranın üzerinde fatura kesildi

Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, canlı yayından aktardı. Kapalı iş yerine fahiş fiyatta fatura kesildi.

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Son dakika: Su faturasını görünce şok yaşadılar! 13 bin liranın üzerinde fatura kesildi

Az sayıda personeli bulunan aile işletmesinde iki musluğa şu anda 2 bin liradan fazla su faturası kesildi.

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Son dakika: Su faturasını görünce şok yaşadılar! 13 bin liranın üzerinde fatura kesildi

Önceki dönem borçlarının ortalama 30 lira civarı olduğu görüldü.