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Son dakika: Siirt'te korkunç anlar kamerada! Anne ile kızı karşıya geçerken... |Video

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Giriş: 17.06.2020 17:51
Güncelleme:17.06.2020 18:02
Son dakika haberi... Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın ile kızının, son anda kurtulduğu trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı.

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın ile kızının, son anda kurtulduğu trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı.

Siirt Valiliği, "Trafik hayattır, hayata bağlı kal" temasıyla trafik kurallarının önemini anlatan MOBESE kamerasınca kaydedilen görüntüyü paylaştı.

Görüntüde, bir kadın ile kız çocuğunun, Siirt-Kurtalan kara yolunda karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobile, kavşakta dönen başka bir otomobilin çarptığı, anne ile kızının iki aracın arasında kaldıkları kazadan son anda kurtuldukları görülüyor.

Kaza sonrası kadın ve çocuk hızlıca uzaklaşıyor.

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