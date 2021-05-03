Son dakika: Pınar Altuğ ve Merve Boluğur'a sosyal medyada reklam cezası! Uzman isim canlı yayında değerlendirdi

Son dakika haberi... İki ünlü isme sosyal medyada reklam cezası verildi. Ticaret Bakanlığı örtülü reklam yaptığı tespit edilen Pınar Altuğ ve Merve Boluğur'a 105 bin lira ceza verdi. İnternette örtülü reklam nedir? Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demircan, "Denetimler çok ciddiye alınmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

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