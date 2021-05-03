Pınar Altuğ ve Merve Boluğur'a flaş ceza! Sosyal medyadan tanıttıkları ürün...

Kurul, inceleme konusu reklamda yer alan beyanların birer sağlık beyanı olduğu, bu tür beyanlarla takviye edici bir gıda niteliğinde olan söz konusu ürünün, stres, gerginlik ve uykusuzluğa karşı iyi geldiği veya bu hastalıkların bu ürünle tedavi edildiği veya tedavisine yardımcı olduğu mesajının verildiği, böylece söz konusu ürünün sanki bir ilaç gibi yansıtıldığı sonucuna vardı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan izin alınması gerektiğini belirten kurul, Altuğ'a 104 bin 781 lira idari para cezası uygularken, söz konusu reklamın da durdurulmasına karar verdi.