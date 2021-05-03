Pınar Altuğ ve Merve Boluğur'a flaş ceza! Sosyal medyadan tanıttıkları ürün...
Pınar Altuğ Atacan ve Merve Boluğur'a vatandaşı aldatmaya yönelik örtülü reklamlarına idari para cezası uygulandı. Kurul, hem Pınar Altuğ Atacan hem de Merve Boluğur'a örtülü reklamdan dolayı 105'er bin lira idari para cezası uyguladı.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Pınar Altuğ Atacan ve Merve Boluğur'un vatandaşı aldatmaya yönelik örtülü reklamlarına idari para cezası uyguladı. Her iki isminde örtülü reklamını yaptığı ürünler için sağlıklı ürün şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilirken, bu tarz bir ifadenin yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile kullanılabileceğine dikkat çekildi. Kurul, her iki isme de örtülü reklamdan dolayı 105'er bin lira idari para cezası uyguladı.
INSTAGRAM'DAN TAKVİYE GIDASI REKLAMI
Altuğ'un Instagram hesabından takviye edici bir gıdanın reklamını yaptığı tespit edilirken, ürünün içeriğindeki bileşenler sayesinde stres, gerginlik ve uyuyamama durumlarına faydalı olduğu, ürünün bağımlılık yapmadığı şeklinde beyanlarda bulunduğu belirtildi.
Kurul, inceleme konusu reklamda yer alan beyanların birer sağlık beyanı olduğu, bu tür beyanlarla takviye edici bir gıda niteliğinde olan söz konusu ürünün, stres, gerginlik ve uykusuzluğa karşı iyi geldiği veya bu hastalıkların bu ürünle tedavi edildiği veya tedavisine yardımcı olduğu mesajının verildiği, böylece söz konusu ürünün sanki bir ilaç gibi yansıtıldığı sonucuna vardı.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan izin alınması gerektiğini belirten kurul, Altuğ'a 104 bin 781 lira idari para cezası uygularken, söz konusu reklamın da durdurulmasına karar verdi.
DİYET ÇAYI TAVSİYESİNE DE CEZA KESİLDİ
Kurul ayrıca, Merve Boluğur'un yine Instagram hesabından yaptığı bir zayıflama çayına da ceza kesti. Boluğur'un reklamını yaptığı çay için, "Bana en çok sorduğunuz sorulardan biri olan nasıl zayıf kaldığım. Bugün cevabını açıklıyorum. Kilomu korumak ve fitliğimi sürdürmek için kullanıyorum. Sizin de kısa zamanda birtakım hedefleriniz varsa tavsiye ederim.
Çok hızlı bir şekilde ödem atıyor ve çok çok memnun kaldım, sizinle paylaşmak istedim" şeklindeki beyanlarla ürünün kilo vermeye yardımcı olduğu ve vücuttan ödem attığı şeklinde bir izlenim uyandırıldığı, diğer taraftan şahsın takipçileri nezdinde gerçekten bu ürünü kullanıp fayda sağlandığı yönünde bir algı oluşturulduğu sonucuna vardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faizsiz 3 yıl ödemesiz kredi desteği! Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve kira desteği...
- Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...
- Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama
- Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? 2021 Ziraat GYO Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek?
- ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soruları ve cevapları...
- Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...
- CHZ, ANT ve WRX coin düşecek mi, yükselecek mi? CHZ, ANT ve WRX geleceği nasıl? WRX yorumları...
- Bankalar yasağa ayak uydurdu, değişime gitti! Artık daha kolay olacak! Hesabı olanlar...
- Sudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...
- İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
- Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...
- Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...