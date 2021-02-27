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Son dakika: O ilimizde heyecan yaratan keşif

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Giriş: 27.02.2021 12:20
Son dakika: Herkes 'şehir efsanesi' diyordu! O ilimizde heyecan yaratan keşif! Gizli geçitler bakın nereye çıkıyor? Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, tarihi çarşıda 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülen gizli geçit keşfedildi. Heyecan yaratan keşif bu zamana kadar 'şehir efsanesi' sanılıyordu. İşte görenleri şaşkına çeviren o kareler
O ilimizde heyecan yaratan keşif
O ilimizde heyecan yaratan keşif
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