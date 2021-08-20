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Muğla Köyceğiz'deki yangına 12 helikopter ve 2 uçak ile müdahale edildi! Bölgeden yeni görüntüler

İHA
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Giriş: 20.08.2021 19:11
Güncelleme:20.08.2021 19:12
Son dakika haberi: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangına 12 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale etti. Sıcak bölgeden yeni görüntüler...

Yangın, Otmanlar Mahallesi Göynük Kanyonu'nda saat 15.30 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan yoğun çalışma başlattı.

KARADA YANGINA ULAŞIM KISITLI

Karadan ulaşımın sıkıntılı olduğu bölgedeki yangına 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 dozer ile karadan, 12 helikopter ve 2 uçak ile de havadan müdahale sürüyor.

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