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SON DAKİKA | Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

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Giriş: 19.02.2021 19:07
Güncelleme:19.02.2021 19:14
Son dakika haberi... Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Muradiye Mahallesi'nde Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin olduğu alanda yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken çıkan dumanlar tüm şehirden göründü.

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