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01.01.2020

Son dakika: Maltepe’de içi yolcu dolu İETT otobüsünde yangın çıktı

Maltepe’de seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında bir anda yangın çıktı. Motordan dumanlar yükselirken, büyük panik yaşayan yolcular otobüsten tahliye edildi. Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre seyir halinde olan içi yolcu dolu İETT otobüsünün arka taraftaki motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yolcular büyük panik yaşarken, otobüs şoförü aracı durdurarak yolcuların tahliye olmasını sağladı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Motor kısmında başlayan küçük çaplı yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olaya şahit olan bir vatandaş, "Bir ses duydum, geldim baktım ki otobüsün arkasından dumanlar yükseliyor. Yangın başlamış, söndürdüler. Yolcular da gitti" dedi.

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