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Son dakika: Küçükçekmece Gölü yok mu oluyor? Balık ölümlerinin nedeni belli oldu

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Giriş: 23.08.2020 09:53
Güncelleme:23.08.2020 10:06
Son dakika haberi...İstanbul Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğin neden ortaya çıktı. Bakanlık ekipleri geride bıraktığımız günlerde gölden numuneler almıştı ve o numuneler incelenmişti. A Haber bakanlığın o raporuna ulaştı.

Son dakika haberi...İstanbul Küçükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin neden ortaya çıktı. Bakanlık ekipleri geride bıraktığımız günlerde gölden numuneler almıştı ve o numuneler incelenmişti. A Haber bakanlığın o raporuna ulaştı.


Önce gölün rengi değişti sonra binlerce balık telef oldu. Şikayetler üzerine bakanlık harekete geçti.

BALIKLARIN TELEF OLMA NEDENİ 'YETERSİZ OKSİJEN'

Bakanlığın yapmış olduğu analize göre Küçükçekmece Gölü'nde oksijen seviyesi olması gerekenin altında. Binlerce balık yetersiz oksijen nedeniyle telef oldu.

Son dakika: Küçükçekmece Gölü’nde toplu balık ölümlerinin nedeni ne? Çevre Bakanlığı incelemelere başladı |Video SON DAKİKA: KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE TOPLU BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ NE? ÇEVRE BAKANLIĞI İNCELEMELERE BAŞLADI |VİDEO
Balık mezarlığı oldu! Küçükçekmece gölü siyaha büründü... BALIK MEZARLIĞI OLDU! KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ SİYAHA BÜRÜNDÜ...

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