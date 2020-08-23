Son dakika: Küçükçekmece Gölü yok mu oluyor? Balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Son dakika haberi...İstanbul Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğin neden ortaya çıktı. Bakanlık ekipleri geride bıraktığımız günlerde gölden numuneler almıştı ve o numuneler incelenmişti. A Haber bakanlığın o raporuna ulaştı.

Son dakika haberi...İstanbul Küçükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin neden ortaya çıktı. Bakanlık ekipleri geride bıraktığımız günlerde gölden numuneler almıştı ve o numuneler incelenmişti. A Haber bakanlığın o raporuna ulaştı.



Önce gölün rengi değişti sonra binlerce balık telef oldu. Şikayetler üzerine bakanlık harekete geçti.

BALIKLARIN TELEF OLMA NEDENİ 'YETERSİZ OKSİJEN'

Bakanlığın yapmış olduğu analize göre Küçükçekmece Gölü'nde oksijen seviyesi olması gerekenin altında. Binlerce balık yetersiz oksijen nedeniyle telef oldu.