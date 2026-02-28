CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ankara’da tıra yüklenmiş hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

Kaza, Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, özel bir firmaya ait olan ve dorsesine hafriyat kamyonu yüklenmiş tır seyir halindeyken üst geçide çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafriyat kamyonu üst geçide sıkıştı ve bölgedeki trafik akışından aksama meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kazaya karışan araçlar yoldan çekilirken, üst geçit ve tır ile kamyonda hasar oluştu. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

