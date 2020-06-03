Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Sayılarda artış olabilir |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede son rakamlar ne anlatıyor? Yeni normal nasıl ilerliyor? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Okyay, "Normalleşme süreci riskleri de getiriyor" ifadelerini kullanarak "Sayılarda artış olabilir" uyarısında bulundu.

Koronavirüsle mücadelede son rakamlar ne anlatıyor? Yeni normal nasıl ilerliyor? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Okyay, "Normalleşme süreci riskleri de getiriyor" ifadelerini kullanarak "Sayılarda artış olabilir" uyarısında bulundu.

Okyay, toplu ulaşımda tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Toplu ulaşımda maske-mesafe önemli. Yoğun saatlerde kullanılmaması gerekirse bir durak erken veya geç inilip el hijyenine dikkat edilmesi gerekiyor" dedi. Okyay, "Bu dönemde önlemler ön planda tutulmalı" ifadelerini kullandı.