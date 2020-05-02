Son dakika: Kızları PKK tarafından kaçırılan aileden Başkan Erdoğan'a teşekkür |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızları 16 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileyi aramış ve evlatlarına kavuşmaları için destek olacaklarını iletmişti. Acılı anne Süheyla Demir Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını A Haber'e anlattı ve bu acılı günlerinde kendilerine destek olan Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Ağrı'da lise okurken 6 yıl önce 3 arkadaşıyla PKK'lı teröristlerce kandırılarak kaçırılan Hayal Demir'in ailesi, kızlarına kavuşacağı günü umutla bekliyor. Anne Süheyla Demir: "Benim kızım çalışkan ve çok zeki biriydi. Benim kızım gazeteci olmak istiyordu, sürekli dilinde o vardı. Hatta evde fotoğraf makinesi de var. Onun hayali oydu, onun hayalini hepsini yıktılar, bizimkini de yıktılar. Kızımın yolunu gözlüyorum"

Diyarbakır annelerinin eylemine katıldıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süreliğine memleketi Ağrı'ya gelen Süheyla Demir, 6 yıl önce gazetecilik mesleği hayaliyle lise okurken PKK üyelerince 3 arkadaşıyla kaçırılan kızı Hayal'in yolunu gözlüyor.

Hamur ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Sehithanbey köyünde yaşayan Mehmet-Süheyla Demir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Hayal, il merkezindeki Şemsi Türkmen Anadolu Lisesinde 6 yıl önce 3. sınıfta okurken terör örgütü PKK üyelerince kandırılarak kaçırıldı.





Kızının üzüntüsünü yaşayan ve geri isteyen anne Demir, çareyi 3 Eylül'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılmakla buldu.

Minik kızı Asmin ile aylarca eylemde yer alan ve şu an memleketinde çocuklarıyla ilgilenen anne Demir, Kovid-19 salgını sonrası Diyarbakır'daki annelerin eylemine tekrar katılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün telefonla görüştüğünü söyleyen Demir, Başkan Erdoğan'ın kendilerini aradığını ve desteklerinden dolayı gurur duyduklarını dile getirdi. Demir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kendileriyle konuşup kızlarına kavuşmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söylediğini belirtti.





Baba Mehmet Demir de kızına gelip devlete teslim olması için çağrıda bulundu.



Sürekli gözyaşı dökerek kızlarını gelmesini beklediklerini dile getiren baba Demir, "Gel teslim ol. Devlete gelip teslim olursan pişmanlık yasası var, çık gel. O ateşin içinden çık gel. Senin gittiğin yol yol değil. Anne ve küçük kız kardeşin Diyarbakır'da 6 ay nöbette kaldı. Eğer bizi düşünmüyorsan bari küçücük kız kardeşini düşün. 6 ay orada seni bekledi. Ne gecemiz gece, ne de gündüzümüz gündüz. Hep gözyaşlarımız var." ifadelerini kullandı.