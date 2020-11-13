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Son dakika: Kaza sonrası video çekerken neye uğradığını şaşırdı! O anları saniye saniye görüntüledi
Son dakika haberi... Hatay'da bir otomobilin karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir kişi, o esnada otomobilin motosiklete çarptığı kaza anlarını kaydetti.
Hatay'da bir otomobilin karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir kişi, o esnada otomobilin motosiklete çarptığı kaza anlarını kaydetti.