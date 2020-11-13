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Son dakika: Kaza sonrası video çekerken neye uğradığını şaşırdı! O anları saniye saniye görüntüledi

DHA
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Giriş: 13.11.2020 16:32
Güncelleme:13.11.2020 16:42
Son dakika haberi... Hatay'da bir otomobilin karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir kişi, o esnada otomobilin motosiklete çarptığı kaza anlarını kaydetti.

Hatay'da bir otomobilin karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir kişi, o esnada otomobilin motosiklete çarptığı kaza anlarını kaydetti.

Kaza sonrası video çekerken neye uğradığını şaşırdı! O anları saniye saniye görüntüledi KAZA SONRASI VİDEO ÇEKERKEN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! O ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ

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