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Son dakika: Kayseri Erciyes'te dev hortum kamerada |Video

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Giriş: 12.06.2020 15:37
Güncelleme:12.06.2020 15:40
Son dakika haberi... Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde ortaya çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum oteller bölgesinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Tekir Göleti'ne kadar ilerledikten sonra etkisini kaybetti.

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde ortaya çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Erciyes'te iki gündür yer yer etkili olan yağış sırasında oteller bölgesinde hortum oluştu.

Cep telefonuyla kaydedilen hortum, oteller bölgesinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Tekir Göleti'ne kadar ilerledikten sonra etkisini kaybetti.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hortumla ilgili, "Erciyes Dağı'nda, dağdaki su yüzeyinin üstünde oluşan cumulonimbüs bulutu (kümülüs bulutlarının dikey gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu) nedeniyle söz konusu hadise meydana gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Dev hortum kamerada
Dev hortum kamerada
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