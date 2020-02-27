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27.02.2020

İstanbul’da servis sürücüsü direksiyon başında fenalaştı: 4 öğrenci yaralı

İstanbul servis sürücüsü fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, park halindeki kamyonet ve üç otomobile çarptı. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Görgü tanığı ''Şoförün eli ayağı titriyordu'' dedi.

Kaza dün saat 17.15 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Okul servis minibüsü sürücüsü Sadi Gül, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

4 ÖĞRENCİ YARALANDI

Servis minibüsü park halinde bulunan biri kamyonet 4 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında sürücü ve 4 ortaokul öğrencisi hafif şekilde yaralandı.

ELİ AYAĞI TİTRİYORDU

Olay yerinden geçen diğer sürücüler yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Kazayı gören bir kadın, "Şoförün eli ayağı titriyordu, su getirdim. Aracın içinde 4 tane öğrenci vardı" dedi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

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