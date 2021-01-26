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Son dakika: İstanbul'da 40 milyonluk kaçak oyuncak operasyonu

A Haber
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Giriş: 26.01.2021 14:00
Güncelleme:26.01.2021 14:22
İstanbul'da kaçak yollarla ülkeye sokulan oyuncakların bulunduğu depoya baskın düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 40 milyon lira olan kaçak oyuncaklar ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

İstanbul'da kaçak yollarla ülkeye sokulan oyuncakların bulunduğu depoya baskın düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 40 milyon lira olan kaçak oyuncaklar ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir depoda gümrük kaçağı ve Türkiye'ye farklı beyanlarla kaçak girişi yapılan eşyaların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmanın ardından dün Mahmutbey Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON LİRA

Depodaki aramada piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 25 milyon karnaval balonu, 35 bin dijital ve manuel oyuncak, 2 bin 82 biblo hediyelik eşya, 650 saç kesme makinesi ve hırdavat eşyası bulundu. Adreste bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Kaçak eşya ve malzemeler, emniyete sergilenirken gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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40 milyonluk oyuncak operasyonu
40 milyonluk oyuncak operasyonu
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