Son dakika: İstanbul'da sabah trafiği! İşte yoğunluk haritasında son durum

Son dakika haberi... Megakent İstanbul haftanın ilk iş gününe nasıl başladı? Trafik yoğunluğu ne durumda? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.

İstanbul haftanın ilk gününe trafik yoğunluğu ile başladı. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay Altunizade'den aktardı.

Kadıköy ve Maltepe D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da araç yoğunluğu olduğu görüldü. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde her iki istikamette de artması da beklenenler arasında.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesinde.

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