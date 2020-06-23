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Son dakika: İstanbul'da korkutan hortuma anı cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı

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Giriş: 23.06.2020 14:49
Güncelleme:23.06.2020 14:52
Son dakika haberi; İstanbul'da görülen hortum paniğe yol açtı. Çatalca ve Büyükçekmece Gölü üzerinde oluşan hortum anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı.

Son dakika haberi; İstanbul'da görülen hortum paniğe yol açtı. Çatalca ve Büyükçekmece Gölü üzerinde oluşan hortum anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı.

ÇATALCA HORTUM OLUŞTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu.

Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE DE HORTUM GÖRÜLDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi'nde hortum meydana geldi.

Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.

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