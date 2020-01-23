Son dakika: İstanbul'da kar alarmı! Kar yağacak mı? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? |Video

İstanbul'da kar alarmı verildi. Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde kar yağışının beklendiği bildirildi. Vatandaşlar ise "İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da bugün (23 Ocak 2020 Perşembe) hava durumu nasıl?" sorularına ve son gelişmeleri dair detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

İstanbul'da kar alarmı verildi. Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde kar yağışının beklendiği bildirildi. Vatandaşlar ise "İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da bugün (23 Ocak 2020 Perşembe) hava durumu nasıl?" sorularına ve son gelişmeleri dair detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.