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14.04.2020

Yumurtayı görünce koronavirüsü unuttular |Video

İsrail’de, Paskalya Bayramı için yumurta dağıtımı sırasında Yahudiler, koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sosyal mesafe kuralına aldırış etmedi.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları hızla artarken, yetkililer sık sık sosyal mesafenin korunması çağrısında bulunuyor. Ancak İsrail'de çekilen görüntüler, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğini gözler önüne serdi. Paskalya Bayramı sırasında marketlerde yumurta olmadığı için toptancıdan yumurta alan bir İsrailli, kamyonu aracıyla yumurta dağıtımı gerçekleştirdi. Beit Shemesh kentinde bir İsraillinin yumurta dağıtımı için toplanan Yahudiler, yetkililerin sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Yumurta dağıtımı sırasında kalabalık oluşması nedeniyle sosyal mesafenin korunmaması nedeniyle kamyon sürücüsüne 140 dolar para cezası verildiği öğrenildi.

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