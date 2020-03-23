Özel sağlık sigortaları koronayı kapsıyor mu? İşte koronavirüs ile ilgili sigortada merak edilenler

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 246 bini aştı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılmaya devam eden Kovid-19'dan korunmak için alınacak bireysel basit önlemler, hastalıkla mücadelenin en temel ayağını oluşturuyor. Peki özel sağlık sigortaları koronayı kapsıyor mu? Seyahat sigortası primini iade alabilir miyiz? A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı...