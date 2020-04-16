Ordu'da görenleri hayrete düşüren manzara! Koronavirüs için terziye diktirip otomobiline taktı |Video

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Tayfun Celep (23), 1993 model otomobilinin önüne koronavirüse dikkat çekmek için terziye diktirdiği maskeyi taktı. Araç trafikte gezerken ise ilgi odağı oldu ve görenler fotoğraf çekmek için telefonuna sarıldı.

Fatsa'da yaşayan Tayfun Celep, koronavirüs salgınına rağmen maske takmayan vatandaşlara farkındalık yaratmak için arkadaşı Bahadır Kocatürk ile terzide diktirdikleri maskeyi, 1993 model otomobilin önüne taktı.

Maskeli otomobil büyük ilgi gördü. Koronavirüs salgınıyla mücadelede herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Bahadır Kocatürk, "Bu süreçte maske takmayan vatandaşlarımıza örnek olmak istedik ve aracımıza maske takmaya karar verdik. Bu salgını önlemek elimizde, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıyız ve çıkınca da mutlaka maskemizi takmalıyız. Ancak uyarılara rağmen birçok vatandaşımız halen maske kullanmıyor ya da temizlik kurallarını ihlal ediyor. Lütfen kurallara uyalım" dedi.