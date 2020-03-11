Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat | 11 Mart 2020 hava durumu |Video

11 Mart 2020 Çarşamba günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege ve doğu bölgelerimizin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 11 Mart 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri A Haber ekranlarında...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege ve doğu bölgelerimizin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde doğusunun yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde boğaz çevresi yer yer pus ve sisli

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Bu sabah ilk saatlerde İzmir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

UŞAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, batısının sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı bulutlu