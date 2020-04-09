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09.04.2020

Koronavirüse karşı dezenfektan kabini! 1 saatte 300 kişi dezenfekte oluyor |Video

Ankara'da özel firma tarafından üretilerek tanıtım için caddeye konulan dezenfeksiyon kabini yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, kabinden geçerek dezenfekte olabilmek için sıraya girdi. Kabinde 1 saatte 300 kişiyi dezenfekte ediyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Başkent'te ısıtma ve soğutma sistemleri üzerine faaliyet gösteren firma, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon kabini üretti. Firma, kişinin üzerindeki kıyafetler ve ayakkabıların yüksek basınçla ıslatmadan dezenfeksiyonunu sağlayan kabini, Mamak Hocalı Caddesi'nde tanıttı.

Firma sahibinin arkadaşının iş yeri önünde cadde üzerine konulan dezenfeksiyon kabinine çevredekiler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, kabinden geçerek dezenfekte olabilmek için kuyruk oluşturdu. Sıraya girenler, virüsten korunmak için sosyal mesafe kuralına uygun bekledi. Dezenfekte olabilmek için elinde köpeği ile bile kabine giren oldu.



'KÖPEĞİMLE DEZENFEKTE OLDUM'

Köpeği ile kabine giren Esra Sanegül "Köpeğimi günde üç kez mecburen tuvalete dışarıya çıkarıyorum. Gezdirdikten sonra eve götürürken temizliğini yapmaya bu günlerde daha da dikkat ediyorum. Eve getirince özenle ayaklarını silip, yıkıyoruz. Burada da köpeğimle beraber dezenfekte oldum" dedi. Selma Kurtul, işi gereği mecburen dışarıda olması gerektiğini söyleyerek, "Benim gibi dışarıda çalışmak zorunda kalan insanlar için özellikle hastane çalışanları, belediye çalışanları gibi zorunlu hizmet veren yerler için çok güzel düşünülmüş bir ürün" diye konuştu.

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