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23.02.2020

Köpeklerin keyfini kaçıran müzisyen |Video

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir sokak müzisyeni köpeklere klarnet çaldı. A Haber ihbar hattına gelen görüntülerde köpekler klarnet sesinden huzursuz olduğu görülüyor. Birden ayaklanan köpekler sokak müzisyenini kovalıyor. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Klarnet sesinden huzursuz olan köpekler bakın ne yaptı.

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